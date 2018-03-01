Площадь пожара на судне у Нагатинской набережной в Москве выросла до 1 тыс. кв. метров

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара на речном судне у Нагатинской набережной в Москве составляет уже около тысячи квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожарные продолжают тушить пожар на пришвартованном судне на общей площади около 1000 кв.м", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пришвартованное рядом другое судно отбуксировано на безопасное расстояние, подтвердил он.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 200 квадратных метров. По данным МЧС, людей на горящем судне нет.