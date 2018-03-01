В "Солидарности" сообщили о задержании нескольких депутатов Красносельского района Москвы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве нескольких муниципальных депутатов Красносельского района от движения "Солидарность" на заседании совета в четверг, сообщила исполнительный директор движения Надежда Митюшкина.

"Во время заседания муниципального собрания Красносельского района полиция задержала участников "Солидарности" и волонтеров, которые занимались охраной порядка", - написала Митюшкина в фейсбуке.

По ее словам, на данный момент известно о шести задержанных, они доставлены в ОВД "Красносельский".

По итогам муниципальных выборов 10 сентября 2017 года в Москве участники движения "Солидарность" получили семь из десяти мест в совете депутатов Красносельского округа Москвы.