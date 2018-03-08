Собянин связал успехи Москвы с женщинами

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем.

"В Москву вновь пришел праздник весны, красоты и любви, когда мы обращаемся с самыми теплыми и нежными словами к мамам и бабушкам, женам и дочерям. К нашим дорогим и близким людям, которые создают домашний уют и ярко проявляют себя в избранной профессии. Успехи нашего города связаны с вами - красой и гордостью Москвы", - говорит он в поздравлении.

Собянин отметил, что в каждой сфере видны плодотворное влияние женщин, их талант, энергия, инициативы. "Счастливы, что на жизненном пути вы всегда и везде рядом с нами, придаете особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы. Несравненные москвички, мы вас ценим, любим и готовы повторять эти слова в праздники и будние дни", - подчеркнул мэр.

Ранее женщин с праздником поздравили президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года, когда он носил название "Международный день работниц". В 1966 году 8 марта официально объявлено праздничным и нерабочим днем.