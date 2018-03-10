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Москва

Участок "салатовой" ветки московского метро закроют на день для подключения трех новых станций

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Для завершения работ по присоединению трех новых станций к действующей Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена в течение субботы будут закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Со станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. На Люблинско-Дмитровской линии поезда будут ходить только между станциями "Зябликово" и "Марьина Роща". В обычном режиме линия заработает 11 марта в 5:30", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим в течение субботы на время закрытия станций "Мосгортранс" запустит компенсационные автобусы маршрута "КМ", которые будут следовать между станциями "Марьина роща" и "Владыкино" с интервалом около одной минуты.

"Для управления пассажиропотоком вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - отметили в пресс-службе.

Временные ограничения на участке от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской" связаны с вводом в эксплуатацию трех станций метрополитена: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

С открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно порядка 150 тыс. пассажиров. При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца "Окружная" - на 40%.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин 3 марта сообщил журналистам, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта.

"Мы планируем запустить пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" до конца месяца", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены.

"Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически мы вышли на финишную прямую", - добавил заммэра.

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