Уличные фонари в Москве начнут включать дистанционно

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фонари уличного освещения в Москве в течение 2018 года переведут на дистанционное включение и выключение вместо автоматического. Об этом сообщил гендиректор АО "Объединенная энергетическая компания" Андрей Майоров порталу столичной мэрии.

"До конца 2018 года 49 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца", - сказал он.

Майоров уточнил, что дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях - Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.

В светильники встроят специальные контролеры, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров, затем по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями.

"Таким образом, диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале. То же самое утром - диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный", - добавил Майоров.

В рамках пилотного проекта контролерами оснащено уже 20 фонарей на Большой Черкизовской улице на востоке Москвы.