Синоптики предупредили о сильных осадках в Москве 14-15 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сильные осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются в столичном регионе 14 и 15 марта, сообщает Росгидромет.

По предварительным расчетам синоптиков, за два дня в Москве может выпасть 13 мм осадков, или около 38% месячной нормы, которая в марте составляет 34 мм.

Осадки распределятся следующим образом: 14 марта - до 3 мм, 15 марта - до 10 мм. Вероятность такого сценария погоды Росгидромет оценивает в 55-79%.

По прогнозу, начиная со вторника, 13 марта, в Москве впервые с начала весны днем ожидаются плюсовые температуры.

С начала марта в Москве выпало 15 мм осадков, или 44% месячной нормы.

По оценкам синоптиков, пока в столице температура воздуха на 4,5 градуса ниже климатической нормы.