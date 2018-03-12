Спортсмен-бейсер разбился в Подмосковье в результате прыжка с радиовышки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели спортсмена-бейсера, который 8 марта разбился, слишком поздно раскрыв парашют при прыжке с радиовышки, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"8 марта на территории поселка Авсюнино Орехово-Зуевского района обнаружено тело 22-летнего жителя Москвы с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий "Интерфаксу" в понедельник.

По данным следствия, трое москвичей, увлекающихся бейс-джампингом (прыжками с высоты со специальным парашютом), приехали для прыжков с радиовышки в Авсюнино.

"Во время прыжка у одного из мужчин парашют полностью не раскрылся, так как он слишком поздно дернул за рычаг. При падении мужчина получил сильный удар о землю и от полученных травм скончался", - сказала Врадий.