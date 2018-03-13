На Ленинградском шоссе ограничено движение в область из-за ДТП с двумя грузовиками

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Движение на Ленинградском шоссе в сторону области ограничено из-за ДТП с двумя грузовиками, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Один из автомобилей-участников от удара отбросило на подземный пешеходный переход", - сообщили " Интерфаксу" во вторник пресс-службе ЦОДД.

Как сказали в ведомстве, в настоящий момент ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались средние ряды.

По словам собеседника агентства, пострадавших среди пешеходов нет. "Также, по информации ГИБДД, погибших в ДТП нет. Ранено два человека - оба водители автомобилей", - отметили в ЦОДД.

На месте работают оперативные службы, в ближайшее время автомобили-участники ДТП будут эвакуированы с места происшествия. Возможны кратковременные перекрытия движения, сказали в ЦОДД.