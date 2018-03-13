Спасенный в Приморье леопард "создал семью" в Московском зоопарке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дальневосточный леопард Николай, спасенный в Приморье, успешно создал свою первую пару в Центре воспроизводства редких видов животных в Московском зоопарке.

Пресс-служба национального парка "Земля леопарда" сообщила , что впервые за последние 60 лет дальневосточный леопард из дикой природы встретился с самкой из зоопарка. "В результате ожидается появление на свет уникального потомства, благодаря которому удастся улучшить генетическое разнообразие популяции дальневосточных леопардов в неволе. Это является основой для сохранения и восстановления популяции этих краснокнижных хищников", - говорится в сообщении.

"Избранницей" Николая стала самка по имени Акра. Будет ли потомство у леопардов, специалисты смогут определить через 1,5 месяца. "Мы очень рады, что леопард Николай принял рекомендованную специально для него "невесту", не проявил к ней агрессии или равнодушия. Теперь будем ждать рождения здорового потомства", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Как сообщалось, летом 2015 года российские пограничники обнаружили годовалого леопарда с поврежденной лапой на территории нацпарка "Земля леопарда", у границы с Китаем. Молодой хищник лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан. Леопард прошел реабилитацию, однако из-за травмы вернут его в природу невозможно.

Летом 2016 года краснокнижного хищника отправили из Приморья в Центр воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке для участия в программе разведения дальневосточных леопардов.

Отмечается, что кроме примерно 80 особей самой редкой крупной кошки в мире, обитающих в дикой природе, еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Отлов дальневосточных леопардов был запрещен в 1956 году.