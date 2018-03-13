Главные новости
В РоссииВ российском НИИ отказались комментировать сообщения о создании им газа "Новичок"В РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с Россией
Москва

Движение на Ленинградском шоссе восстановлено после ДТП

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Движение на Ленинградском шоссе после ДТП с двумя грузовиками восстановлено, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе полностью восстановлено после аварии. В настоящий момент движение по направлению в область свободное", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД во вторник.

По словам собеседника агентства, автомобили-участники ДТП эвакуированы с места происшествия, заканчивается уборка проезжей части.

Теги: Москва, ЦОДД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ российском НИИ отказались комментировать сообщения о создании им газа "Новичок"В РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 13 мартаСпортОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛКультураУмер Олег Табаков

В Москве ударивший женщину с детьми водитель BMW получил полгода исправительных работ

Тинькофф банк поратит на запуск виртуального оператора связи до 1 млрд рублей

Свыше 17 тыс. полицейских будут следить за порядком 18 марта в Москве

В Москву в день выборов президента вернутся характерные для конца января морозы

В Госдуме предложили объявить бесполетную зону над Сирией на случай атаки США

Команда России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Во вторник российские атлеты заработали больше медалей, чем за предыдущие дни Паралимпиады-2018, вместе взятые Подробнее

ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение банками запретов

Бывший начальник Генштаба РФ отнес к сумасшествию возможный удар США по Дамаску

Самые большие качели в Москве появятся в парке "Остров мечты"

Около ста человек смогли покинуть во вторник Восточную Гуту

Турецкие военные заявили об окружении центра Африна

"Хабаровские живодерки" начали отбывать наказание в колонии под Иркутском

В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"

В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"Планируется отработать более 50 задач Подробнее

В Восточной Гуте во вторник запланирован вывод свыше тысячи боевиков и мирных жителей

Выход со станции московского метро "Тургеневская" вновь открыт

Российские военные предупредили о подготовке боевиками провокации с химоружием в Восточной Гуте

Защита обжаловала приговор экс-директору музея "Кижи" Нелидову

Тринадцать человек погибли в ДТП на севере Турции

За последний месяц в Восточной Гуте погибли 15 и ранены 133 мирных жителя

Евгения Медведева не выступит на ЧМ по фигурному катанию

Фигурант дела о гибели ребенка в Пулково освобожден от уголовного преследования

С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали почти 3,4 тыс. человек

В Москве закрыли выход со станции метро "Тургеневская"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru