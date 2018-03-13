Движение на Ленинградском шоссе восстановлено после ДТП

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Движение на Ленинградском шоссе после ДТП с двумя грузовиками восстановлено, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе полностью восстановлено после аварии. В настоящий момент движение по направлению в область свободное", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД во вторник.

По словам собеседника агентства, автомобили-участники ДТП эвакуированы с места происшествия, заканчивается уборка проезжей части.