В Москву в день выборов президента вернутся характерные для конца января морозы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - После непродолжительного периода оттепели в столичный регион в выходные, когда пройдут выборы президента РФ, вернутся сильные морозы со среднесуточной температурой примерно на десять градусов ниже климатической нормы, которые более характерны для конца января.

"Если в среду и четверг температура в дневные часы будет подниматься выше нулевой отметки, то в ночь на пятницу ожидается уже минус 10-12 градусов, днем - 7-9 градусов мороза. Еще сильнее подморозит 17 и 18 марта: в ночные часы 17-22 градуса мороза, днем - минус 5-10 градусов", - сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Собеседник агентства уточнил, что нормой для середины марта считается температура около минус 1,5-2 градусов. Между тем, с начала марта среднесуточная температура пока отстает от климатической нормы на 4,3 градуса, а с начала года из-за аномального январского тепла средняя температура на 0,8 градуса превышает норму.

Кроме того, согласно прогнозам синоптиков, с вечера среды в течение суток выпадет около 12 мм осадков в виде снега, что составляет более трети мартовской нормы осадков.