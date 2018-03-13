В Москве ударивший женщину с детьми водитель BMW получил полгода исправительных работ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ водителя BMW Руслана Вьюнова за избиение женщины, переходившей улицу по переходу с детьми, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Приговором суда Вьюнову назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с Вьюнова взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, Вьюнов признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и совершенных из хулиганских побуждений (статья 116 УК РФ).

Как сообщалось, 5 мая прошлого года 45-летний Вьюнов, управляя BMW X5, на 1-м Вражском переулке не уступил дорогу женщине с двумя детьми 2008 и 2010 годов рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Желая обратить внимание водителя на нарушения правил дорожного движения, женщина дотронулась ладонью руки до кузова его автомобиля. Вьюнов припарковал автомобиль, догнал ее и нанес кулаком не менее двух ударов в область надплечья, сопровождая свои действия нецензурной бранью", - сказала Иванова. Она добавила, что у пострадавшей был диагностирован кровоподтек.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.