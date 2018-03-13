Прокуратура Московской области начала очередную проверку мусорного полигона "Ядрово"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области проводит проверку мусорного полигона "Ядрово", из-за которого жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и проблемы со здоровьем, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.

"В настоящее время в связи с возникшим в СМИ резонансом прокуратурой Московской области организована комплексная проверка этого полигона ("Ядрово" - ИФ)",- сказал Надыршин во вторник на форуме Генпрокуратуры РФ "Надзор в экологической среде".

По его словам, до этого проверка полигона проводилась в сентябре прошлого года, по ее итогам были выявлены многочисленные нарушения. "Все нарушения были отфиксированы, предприятие, которое эксплуатирует (полигон - ИФ), было привлечено к административной ответственности",- добавил Надыршин, отметив, что до конца ноября 2017 года все нарушения на полигоне были устранены.

Говоря о новой проверке свалки, он отметил, что о ее результатах будет сообщено позднее. При этом представитель надзорного ведомства подчеркнул, что полигон "Ядрово" угрозы для жизни и здоровья людей не представляет.

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

9 марта жители подмосковного Волоколамска продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово". Активисты сообщили о задержаниях среди участников акции.