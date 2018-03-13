Власти Подмосковья решили удалить борщевик вдоль маршрутов команд на ЧМ-2018

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель и ликвидация борщевика Сосновского в этом году, в первую очередь, будут проводить вдоль трасс, по которым будут проходить маршруты в рамках чемпионата мира по футболу, сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин во вторник.

"Сегодня для нас приоритетом является проведение чемпионата мира по футболу. Мы взаимодействовали с коллегами из Минспорта, изучили все маршруты следования команд и довели до каждого муниципалитета планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот во втором и третьем квартале этого года, а также побороться с борщевиком Сосновского", - сказал Разин на заседании правительства региона.

Он отметил, что по каждому отдельному участку земли информация доведена до органов местного самоуправления.

По данным презентации к выступлению министра, больше всего борщевика предстоит ликвидировать в Красногорске, Дмитровском районе и Мытищах.