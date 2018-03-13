Впервые с начала марта в Москве температура поднялась выше нуля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Впервые с начала марта на базовой метеостанции Москвы температура поднялась выше нулевой отметки, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"К 12:00 вторника температура воздуха на метеостанции на ВДНХ поднялась до 0,8 градусов тепла, а в центре Москвы еще теплее - плюс 1,1 градуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среднесуточной нормой для этих дней марта считается температура около 2,5 градусов мороза. Между тем, максимальным температурным значением, зафиксированным в Москве в 2018 году, остается пока температура 4,1 градуса тепла, установленная 4 января. Температурный рекорд тепла для 13 марта зафиксирован в 2002 году (плюс 11,5 градусов), минимум - на век раньше в 1902 году (минус 32,3 градуса).

По прогнозам синоптиков, небольшие оттепели в Москве ожидаются в дневные часы 14 и 15 марта, а с 16 марта вернутся морозы, более характерные для конца января.