Арендодатель выселил московский штаб "Открытой России"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Собственник помещения, в котором находится федеральный штаб "Открытой России", потребовал покинуть его, сообщил председатель ОР Александр Соловьев.

"Собственник сегодня пришел с бумагой, на которой от руки написано требование покинуть помещение до 18:00 16 марта", - сказал Соловьев "Интерфаксу".

"Мы не будем судиться с собственником, хотя по договору это (требование о выселении в течение трех дней) невозможно, должна быть выплачена неустойка и так далее. Очевидно, они напуганы, очевидно, им пригрозили чем-то, сказали, что будут проблемы. Хотя собственники знают, что мы не занимаемся никакой противозаконной деятельностью", - отметил он.

По его словам, речь идет о помещении в здании Высшей школы экономики на Мясницкой улице, в котором работает федеральный штаб "Открытой России", однако помещение расположено с секторе, который находится в частной собственности.

Соловьев добавил, что движение в настоящий момент ищет новое помещение. "Временных вариантов нет, может, придется поработать из дома", - сказал он.