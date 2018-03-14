Памятную доску на доме Немцова в Москве установят 16 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Памятную табличку на доме Бориса Немцова в Москве установят 16 марта, сообщила в среду кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

"Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. Мы получили разрешение мэрии и, наконец, собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто" - написала Собчак в фейсбуке.

Открытие памятной доски состоится в пятницу, 16 марта, в пять часов вечера, уточнила она.

Ранее со ссылкой на мэры Москвы Сергея Собянина сообщалось, что столичные власти разрешили установку памятной доски Борису Немцову на доме 3 на Малой Ордынке.