Голландский архитектор предложил властям Москвы строить модульные дома по реновации

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат предложил столичному правительству проекты модульного строительства домов в рамках программы реновации. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В ходе встречи Эрик ван Эгераат рассказал о проекте модульного строительства домов для кварталов массовой застройки. Их удобство заключается в том, что благодаря модулям дом можно собирать как конструктор, а это значительно сокращает цену и сроки строительства", - приводятся в сообщении слова замглавы департамента Надежды Каравановой, которая встретилась с архитектором на выставке недвижимости MIPIM в Каннах.

Ван Эгераат и основанное им архбюро Erick van Egeraat известны проектами центрального офиса банка ING в Будапеште, музея Дренте в Ассене, мусоросжигательного завода в Роскилле, главного здания университета в Лейпциге.

В России архитектор известен, в частности, как автор концепции реконструкции кондитерской фабрики "Красный октябрь", проекта башни "Меркурий" в ММДЦ "Москва-Сити", корпоративного университета Сбербанка, Академии Шахмат в Ханты-Мансийске и ТРЦ "Вершина" в Сургуте. Вместе с тем, большое количество разработанных ван Эгераатом для России проектов остались нереализованными, несколько раз архитектор судился с российскими заказчиками.

Программа реновации жилья была принята 1 августа 2017 года, на данный момент в проекте участвует 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить программу планируется к 2032 году.

В апреле 2017 года стартовал открытый архитектурный конкурс на разработку проектов экспериментальных площадок реновации. Финалистами стали 20 работ по пяти кварталам в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошёво-Мневники. По итогам конкурса для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой разработают проект планировки территории.

Первый дом, квартиры в котором предложили переселенцам, был введен в феврале на 5-й Парковой улице в Измайлово. Как заявлял заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, всего в этом году начнется строительство 60-70 тыс. квартир для переселения по реновации.