Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Московских водителей призывают в четверг в связи с непогодой пересесть на общественный транспорт.

"Городской транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду. Метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают штатно, настоятельно рекомендуем воспользоваться ими, чтобы добраться до работы", - сообщили в транспортном комплексе столицы.

Там отметили, что, по данным Гидрометцентра, в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед.

"Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается", - подчеркивается в сообщении.