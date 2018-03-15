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Москва

В Москве за ночь выпало 12% месячной нормы осадков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По данным базовой столичной метеостанции на ВДНХ, за ночь в Москве выпало 4 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в четверг.

Прирост осадков к 9:00 в городе составил около 12% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм, уточнили в ведомстве.

Высота снежного покрова в Москве за ночь увеличилась с 46 до 48 см.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве температура воздуха повысится до нуля градусов. К вечеру в столичном регионе ожидается резкое похолодание: в черте города - до минус 7, по области - до минус 10 градусов. Ночью в столице местами подморозит до минус 12, в Подмосковье - до минус 15 градусов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что в работах по уборке снега в Москве задействовано более 12 тыс. единиц различной техники.

Теги: Москва
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