Москва

Взрывотехники изъяли подозрительные цилиндры на автозаводе в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы изъяли подозрительные цилиндры на автомобильном заводе "ЗИЛ" на юге Москвы, их исследуют саперы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Днем 14 марта на территории АМО "ЗИЛ" в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца было обнаружено более десяти цилиндров неизвестного происхождения, сказал собеседник агентства. Прибывшие на место эксперты-взрывотехники изъяли цилиндры для проведения лабораторного анализа их содержимого.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Теги: Москва, ЗИЛ
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