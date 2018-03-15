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Москва

Двое примкнувших к ИГ жителей Зеленограда объявлены в федеральный розыск

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Следователи объявили в международный розыск двух москвичей, уехавших в Сирию для содействия боевикам террористической организации ИГ (запрещена в РФ), сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждены два уголовных дела за участие в деятельности террористической организации", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что фигурантами стали двое жителей Зеленограда, которые в 2014 и 2015 годах покинули территорию РФ и вступили в ряды ИГ для участия в боевых действиях. "В настоящее время подозреваемые находятся в федеральном розыске. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова, не уточнив имен фигурантов.

Теги: СКР, Зеленоград, Москва
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