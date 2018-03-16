Москва

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор националисту Поткину на 28 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 28 марта продолжит новое рассмотрение жалоб на приговор экс-лидеру запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции" Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка.

"Отложить заседание на 28 марта в 14:30", - говорится в решении коллеги Мосгорсуда.

Как ожидается, на следующем заседании Поткин выступит с последним словом, после чего судебная коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения решения по существу жалоб защиты оппозиционера.

Мещанский суд 24 августа 2016 года приговорил задержанного в октябре 2015 года Александра Поткина к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным по нескольким "экстремистским" статьям, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Также в полном объеме был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны - казахстанского БТА-банка на 4,9 млрд рублей.

Следствие и суд первой инстанции установили, что в период с 2012 по 2014 годы Поткин в составе группы лиц "разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путём". В частности, со своими соратниками от имени Мухтара Аблязова (экс-владельца БТА-банка) он несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

Кроме того, суд признал националиста виновным в подготовке акции "Злой казах", тренинги по которому для подготовки "цветных революций" проводились в Киргизии. При этом заказы, по версии обвинения, Поткин получал от Аблязова.

Теги: Мосгорсуд, Александр Поткин, Мухтар Аблязов, БТА-банк
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