Провал грунта произошел на Краснохолмской набережной в Москве

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В районе Краснохолмской набережной в пятницу произошел провал грунта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы", - рассказал собеседник агентства.

Движение транспорта временно ограничено. "Просим водителей воздержаться от поездок по Краснохолмской и Шлюзовой набережным на время восстановительных работ и выбирать маршруты объезда", - сказал собеседник агентства.