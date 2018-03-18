Москва

Автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Девять человек, шесть из которых несовершеннолетние, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Сегодня около 15:40 на 24-м километре Киевского шоссе водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Саларьево - Марьинский парк", допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе шесть несовершеннолетних, отмечается в сообщении.

Причины ДТП устанавливаются, добавили в ведомстве.

Теги: Новая Москва
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