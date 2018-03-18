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Москва

В Москве в результате ДТП с участием трех машин погиб один человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб и шесть получили ранения в результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, на Кутузовском проспекте напротив Парка победы, в сторону области, произошло столкновение трех легковых автомобилей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате аварии погиб один человек, шестеро получили травмы.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что состояние одного из пострадавших оценивается, как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Теги: Москва, Кутузовский проспект
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