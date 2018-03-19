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Москва

Завершена реставрация золотой звезды на шпиле Центрального павильона ВДНХ

Конструкцию не обновляли более 60 лет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Завершилась реставрация одного из символов ВДНХ - золотой звезды на шпиле Центрального павильона, сообщает в понедельник сайт столичной мэрии.

Как уточняется, 19 марта с золотой звезды снимают строительные леса. Были отреставрированы сохранившиеся и восстановлены утраченные медные элементы, частично усилен несущий каркас. Самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 кв.м.

Звезда и ее основание имеют высоту 8 метров, шпиль - 31 метр. И шпиль, и звезда выполнены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой.

Работы по реставрации навершия павильона "Центральный" начались осенью 2017 года. Конструкцию не обновляли более 60 лет. За это время позолота потускнела и частично облезла, металл подвергся коррозии.

Здание павильона "Центральный" было построено в 1950-1954 годах по проекту архитектора Юрия Щуко.

Теги: ВДНХ
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