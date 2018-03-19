Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеВ РоссииГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усы
Важно
Итоги президентских выборов. Обобщение
Москва

В Москве поймали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Задержаны двое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Москве на 50 млн рублей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, генеральный директор одной из сетей ювелирных украшений обратился в полицию, рассказав, что четверо неизвестных ворвались в ювелирный салон на Ленинградском проспекте и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, разбили витрины, похитили ювелирные изделия, после чего скрылись.

"Материальный ущерб составил 50 миллионов рублей. Задержаны двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья", - добавил Титов.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Теги: Москва, МВД России
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist
Сингапур вновь признан самым дорогим городом мираПодробнее
 Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
 Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
 Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
 Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
 Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
 Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
 Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостаткиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеВ РоссииГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усыЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"В РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииВ России100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина

Путин заявил о приоритете уровня жизни граждан перед вопросами безопасности страны

Грудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усы

Грудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усыПо условиям заключенного с видеоблогером Юрием Дудем пари, кандидат от КПРФ должен побриться, если не наберет 15% голосов Подробнее

Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2017 году выросла до 139 млрд рублей

Медведев подписал постановление о льготных кредитах на покупку деревянных домов

За выборами в Москве следили почти 8,5 тысячи наблюдателей

Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободы

Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободыПо словам замглавы Минфина РФ, такое наказание будет предусмотрено на случай совершения преступления группой по предварительному сговору Подробнее

Грудинин признал поражение на президентских выборах

УЕФА завел дело по итогам матча "Лиона" с ЦСКА

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" ликвидируют СП "Восток НАО" после убытка "Башнефти"

Премьер Японии поздравил Путина с победой на президентских выборах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru