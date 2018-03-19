В Москве поймали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Задержаны двое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Москве на 50 млн рублей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, генеральный директор одной из сетей ювелирных украшений обратился в полицию, рассказав, что четверо неизвестных ворвались в ювелирный салон на Ленинградском проспекте и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, разбили витрины, похитили ювелирные изделия, после чего скрылись.

"Материальный ущерб составил 50 миллионов рублей. Задержаны двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья", - добавил Титов.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".