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Москва

Три станции московского метро временно закроют для строительства Кожуховской линии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 24 марта на неделю закроют для строительства Кожуховской линии.

"С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".

По словам собеседника агентства, на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников".

"Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 "Метро "Выхино" - "Метро "Жулебино" с остановкой у станции "Лермонтовский проспект" и КМ2 "Метро "Кузьминки" - "Метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино". Интервал движения составит менее одной минуты. На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро, выйдут более 30 дополнительных автобусов", - отметили в столичной подземке.

Кроме того, для разгрузки станции метро "Выхино" 24-30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки, сообщили в пресс-службе. В метрополитене подчеркнули, что ОАО "Центральная ППК" обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении "туда" или "туда-обратно" от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. "Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций", - сказал собеседник агентства.

В столичном метрополитене сообщили, что для пересадки на метро и МЦК пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться следующими ж/д станциями: Новая (ст. м. "Авиамоторная"), Электрозаводская (ст. м. "Электрозаводская"), Казанский вокзал (ст. м. "Комсомольская"), Фрезер (ст. МЦК "Андроновка").

Теги: Москва, Московский метрополитен
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