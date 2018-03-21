В "Яндекс.Такси" вычислили самые популярные среди москвичей места поездок

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аналитики "Яндекс.Такси" изучили данные о заказах в Москве в 2017 году и выяснили, куда в столице на такси ездят чаще всего.

Как отмечают в "Яндекс.Такси", вне конкуренции оказались три московских аэропорта - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково": к ним на такси добираются чаще всего. В Жуковский, согласно исследованию, на такси пока ездят сравнительно нечасто.

В пределах МКАД десятку самых популярных мест назначения возглавили Ленинградский вокзал, бизнес-центр "Москва-Сити" и Казанский вокзал. В число наиболее частых запросов в сервисе "Яндекс.Такси" также вошли станция метро "Юго-Западная", торгово-развлекательный центр "Авиапарк" (станцию Большой кольцевой линии метро "ЦСКА" открыли в пешей доступности от него лишь в конце февраля), а также бары и кафе Нового Арбата, Курский вокзал.

Замыкают топ-10 станция метро "Речной вокзал", ТРЦ "Европейский" и Павелецкий вокзал.

Аналитики "Яндекс.Такси" также провели исследование по отдельным категориям мест. Так, среди вузов, к которым москвичи чаще всего предпочитают ездить на такси, оказались РУДН, МГИМО, МГУ, РАНХиГС и РГУ нефти и газа. Наиболее популярными деловыми центрами в сервисе "Яндекс.Такси" стали "Москва-Сити", Центр международной торговли, "Красная роза", "Монарх" и "Белая площадь".

В пятерку торговых центров, к которым таксистам чаще всего доводится возить клиентов, вошли "Авиапарк", "Европейский", "Атриум", "Метрополис" и "Афимолл". Среди гостиниц по частоте запросов лидируют "Рэдиссон Ройал", "Корстон", "Измайлово", "Ритц-Карлтон" и "Азимут Отель Олимпик".

По итогам анализа поездок москвичей к барам и ресторанам самыми востребованными в сервисе "Яндекс-Такси" оказались Новый Арбат, "Красный Октябрь", "Трёхгорная мануфактура", Мясницкая улица и Кривоколенный переулок, а также Большая Дмитровка.

Наконец, среди транспортных узлов, к которым москвичи чаще всего ездят на такси, - Ленинградский, Казанский и Курский вокзалы, в также станции метро "Юго-Западная" и "Речной вокзал".

В "Яндекс-Такси" отметили, что не все популярные для поездок на такси места вписываются в выбранные категории. Список подобных мест возглавили ВДНХ, Парк Горького, "Арма", Экспоцентр на Краснопресненской набережной и причал "Рэдиссон Ройал".