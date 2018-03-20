В Москве появится новая набережная от бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Новая пешеходная набережная в Москве появится от бывшего Бадаевского завода до территории научного объединения им.Хруничева и далее до района Фили, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Это будет полноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города. Также организация этой набережной создаст пешеходную проницаемость для районов, расположенных вдоль реки", - сказал Хуснуллин журналистам во вторник.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в настоящее время уже прорабатывается проект целого ряда пешеходных пространств, расположенных около Москвы-реки.

В свою очередь, архитектор Пьер де Мерон рассказал о концепции развития территории Бадаевского пивоваренного завода. По его словам, она предполагает сохранение исторических зданий, а также строительство 100 тысяч квадратных метров жилья - комплекса "парящих" домов на колоннах высотой 35 метров. "Фактически новый объем будет "поднят" над исторической застройкой. Таким образом, новые здания не будут закрывать сложившиеся годами здесь виды", - сказал архитектор во вторник на презентации проекта.

Он пояснил, что архитектурная концепция предполагает восстановление и реконструкцию исторических зданий Бадаевского пивоваренного завода, а также воссоздание одного из утраченных исторических строений. "В этих зданиях планируется разместить культурный и детский досуговый центры, наделить их общественной функцией. А в воссоздаваемом здании планируется открыть пивоварню", - сказал он.

Мерон подчеркнул, что также на территории планируется разбить парк с разветвленной сетью пешеходных дорожек. "Мы посчитали необходимым создать здесь новый парк с опушками, рощами и лужайками. Фактически мы воссоздаем настоящий русский лес", - добавил разработчик концепции. Он также рассказал, что концепция предполагает реконструкцию набережной вдоль завода на участке более 400 метров.

Бадаевский пивоваренный завод является одним из старейших пивоваренных предприятий России. Завод был основан в 1875 году, до 1934 года назывался "Трёхгорным". Комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века.