Власти Москвы передали РПЦ храм на Большой Ордынке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы распорядился передать в собственность Русской православной церкви храм Иверской иконы на Большой Ордынке, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.

Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье (полное название) расположен в Замоскворечье, в квартале, очерченном на планах улицами Большой Ордынкой, Малой Ордынкой, Иверским и Большим Ордынским переулками. Церковь выстроена из кирпича и украшена белокаменным декором, оштукатурена и окрашена в густой розовый цвет с побелкой деталей.

Издревле застройка Замоскворечья перемежалась с лугами для выпаса скота, которые назывались вспольями. На планах Москвы XVII века показано обширное всполье в районе Ордынки. Впоследствии луга исчезли, а топонимическая привязка "что на Всполье" сохранилась в названии храма Иверской иконы Божией Матери. Прежде здесь находилась церковь Георгия Победоносца, а с 1802 года ее назвали Иверской.