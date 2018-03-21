Главные новости
МоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РоссиейВ РоссииКудрин дал будущему правительству два года на реформы
Москва

Власти Москвы передали РПЦ храм на Большой Ордынке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы распорядился передать в собственность Русской православной церкви храм Иверской иконы на Большой Ордынке, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.

Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье (полное название) расположен в Замоскворечье, в квартале, очерченном на планах улицами Большой Ордынкой, Малой Ордынкой, Иверским и Большим Ордынским переулками. Церковь выстроена из кирпича и украшена белокаменным декором, оштукатурена и окрашена в густой розовый цвет с побелкой деталей.

Издревле застройка Замоскворечья перемежалась с лугами для выпаса скота, которые назывались вспольями. На планах Москвы XVII века показано обширное всполье в районе Ордынки. Впоследствии луга исчезли, а топонимическая привязка "что на Всполье" сохранилась в названии храма Иверской иконы Божией Матери. Прежде здесь находилась церковь Георгия Победоносца, а с 1802 года ее назвали Иверской.

Теги: Москва, РПЦ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Выброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеВыброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение
Жители Волоколамска в среду рассказали о резком запахе от полигона, в районной администрации говорят о госпитализации четырех детейПодробнее
 В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"
Местные власти опровергли информацию о распылении баллончика в школеПодробнее
 Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist
Сингапур вновь признан самым дорогим городом мираПодробнее
 Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
 Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
 Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
 Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
 Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 марта5 фото
20 марта
Фотохроника 20 марта
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РоссиейВ РоссииКудрин дал будущему правительству два года на реформыВ миреГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должностиВ миреТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаВ миреРоссиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте

Большинство обратившихся к медикам детей в Волоколамске отпущены домой

В региональном Минздраве сообщили об отсутствии прямой связи между недомоганиями детей и выбросом газа на полигоне "Ядрово" Подробнее

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властями

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властямиРеальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерстве Подробнее

Беспилотник США и самолет НАТО провели разведку у границ РФ на Балтике

"Ростех" подтвердил задержание экс-главы входящей в корпорацию "Нацимбио"

Военные саперы обезвредили гранату на одной из улиц Геленджика

Передачу ВМФ РФ патрульных ледоколов отложили из-за проблем с финансированием

Савченко обжаловала решение Рады об исключении ее из комитета по нацбезопасности

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиНовые коэффициенты вступят в силу с 1 апреля Подробнее

Законопроект о прямых платежах за коммуналку прошел второе чтение в Думе

Выброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение

Выброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЖители Волоколамска в среду рассказали о резком запахе от полигона, в районной администрации говорят о госпитализации четырех детей Подробнее

Новые двигатели ракетоносцев Ту-160 позволят летать на тысячу километров дальше

На встречу по "делу Скрипаля" в МИД РФ придут более 140 дипломатов

Участвовать в брифинге отказались послы США и Великобритании Подробнее

Для экс-футболиста сборной Испании Хаби Алонсо потребовали пять лет тюрьмы

Футболист попал под следствие за неуплату налогов Подробнее

"Роснефть" с Eni завершили бурение первой скважины в Черном море и продолжат поиск

Двое сотрудников орского СИЗО отправлены в колонию за гибель заключенного

Власти Москвы передали РПЦ храм на Большой Ордынке

В центральную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru