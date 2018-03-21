СПЧ потребовал срочной реакции властей на ситуацию в Волоколамске

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обратился в МЧС, прокуратуру и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Совет сегодня обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске", - говорится в пресс-службе.

В Совете отметили, что в СПЧ продолжают поступать многочисленные обращения от жителей Волоколамского района, связанные с проблемой катастрофического ухудшения экологической ситуации в регионе.

"Сегодня к правозащитникам обратились десятки граждан с сообщениями о том, что в ночь на 21 марта на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово", расположенном недалеко от города, произошел очередной выброс свалочного газа, и в результате происшествия пострадали дети - 29 учеников школы №2 города Волоколамска. В настоящее время 23 ребенка с признаками отравления находятся в больнице", - сообщили в СПЧ.

В письмах жителей Волоколамска, которые поступали в Совет ранее, говорилось о том, что в феврале 2018 года МЧС провело замеры показателей воздуха вблизи полигона, и нормы отдельных показателей были превышены в тридцать раз.

Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Роспотребнадзора, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По мнению экспертов постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам, выбросы сероводорода со свалок связаны с проблемой отходов. Для ее решения в комиссии считают необходимым внедрять раздельный сбор отходов, в первую очередь отделять пищевые отходы от остальных.

"В Москве организовать сбор органических отходов можно разными способами, в том числе с помощью установки так называемых диспоузеров - кухонных измельчителей отходов. Пищевые отходы в этом случае канализируются на московские очистные сооружения, где из них производят биогаз, который далее используется для получения тепла и электрической энергии. Еще одним способом является отделение пищевых отходов через сбор в специальные контейнеры с последующим компостированием", - добавили в СПЧ.

Выброс свалочного газа на полигоне "Ядрово"

Ранее в среду местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

В администрации Волоколамского района Подмосковья сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства отметил, что в "Ядрово" работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован.

Между тем в управлении Роспотребнадзора по Московской области рассказали, что мониторинг атмосферного воздуха Волоколамска, который проводится управлением службы, с 9 марта не показывал превышений содержания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал журналистам, что к медикам в Волоколамском районе 21 марта обратились 57 детей. По его словам, четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания, остальные дети отпущены домой. Марков отметил, что "клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ".