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Москва

Схема движения транспорта будет изменена около "Лужников" из-за матча Россия-Бразилия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В связи с проведением в Москве футбольного матча между сборными России и Бразилии с 22 по 24 марта изменится схема движения и будут перекрыты набережные и улицы в районе стадиона "Лужники", сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"Вблизи стадиона "Лужники" в районе Хамовники изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча. Изменения будут действовать в период с 22 марта по 24 марта. Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные будут полностью закрыты для проезда транспорта", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

Как сказали в ведомстве, в связи с организацией пешеходной зоны также будут перекрыты следующие улицы, включая все выезды и дворовые проезды: улица Доватора; участок 3-й Фрунзенской улицы (от ул. Доватора до ул. Ефремова); участок улицы Ефремова (от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая); улица 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора).

По сообщению ведомства, перекрывается и ряд съездов с Третьего транспортного кольца. "Съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, съезд с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект, съезд с внутренней стороны ТТК на улицу Хамовнический Вал", - уточнили в пресс-службе.

ЦОДД также обращает внимание водителей, что будет запрещена парковка и введен запрет остановки на улице Доватора; в переулках Льва Выготского и Малом Саввинском; на улице Тимура Фрунзе; во 2-м переулке Тружеников.

По словам собеседника агентства, будет введено одностороннее движение на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной, а также на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота со Смоленской улицы.

"Также односторонее движение будет на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова; на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы; на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая", - сказали в пресс-службе.

Будет введено двустороннее движение во 2-м переулке Тружеников; в переулке Льва Выготского; в Малом Саввинском переулке; в Усачевском переулке; на дублерах Фрунзенской набережной от д. 18 до д. 4, сообщили в ЦОДД.

Все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской улицы перекрываются на участке от Новодевичьего проезда до Трубецкой улицы. Будет запрещен правый поворот на улицу Ефремова с улицы 3-я Фрунзенская и прямой проезд по улице 3-я Фрунзенская после пересечения с улицей Ефремова.

Будет закрыт Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с улицей 10-летия Октября. Большая Пироговская улица после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда будет доступна только для проезда местных жителей; Малая Пироговская улица после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда также будет доступна только для проезда местных жителей, сказали в ведомстве.

Теги: Россия, Москва
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