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Москва

Цветочные часы на Поклонной горе в Москве запустят 1 мая

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Цветочные часы на Поклонной горе запустят 1 мая, пишет в четверг портал столичной мэрии.

Как уточняется, цветы на самой большой в России клумбе в форме часов на Поклонной горе начнут высаживать в конце апреля. Клумбу украсят более 12 тыс. желтых, красных, белых и синих виол. Механизм часов, который находится в почве, запустят 1 мая после окончания высадки растений.

В июне клумба изменит дизайн - вместо виол посадят красные, белые и розовые бегонии. Клумба состоит из двух частей - циферблата диаметром 10 м с двумя стрелками, а также надписи "Москва" длиной около 20 метров. Посмотреть сколько времени посетители смогут в любое время - цифры и контур циферблата подсвечиваются, на стрелки нанесено светоотражающее покрытие.

Циферблат из живых цветов украшает Поклонную гору с июля 2001 года. После запуска цветочные часы были зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие.

Теги: Москва, Поклонная гора
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