В Москве собрались провести пикет против сексуальных домогательств

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Заявка на проведение 29 марта массового пикета против сексуальных домогательств подана в префектуру Центрального административного округа Москвы, сообщила со-основатель проекта взаимопомощи для женщин "Проект W" Алена Попова.

"Подали заявку на массовый пикет против покрывательства домогательств", - написала она в фейсбуке.

В уведомлении о проведении публичного мероприятия, копия которого опубликована Поповой, отмечается, что его предполагается провести в форме массового пикета. "Цель публичного мероприятия: массовый пикет против сексуальных домогательств в РФ", - говорится в документе.

Предполагаемое время проведения мероприятия - 29 марта с 16:00 до 20:00, количество участников - до 500 человек.

Комиссия Госдумы по этике в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. "Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания комиссии ее глава Отари Аршба.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.