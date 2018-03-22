Тушканчиков Московского зоопарка достали из холодильников

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке в связи с приходом весны начали будить тушканчиков.

"Уже сейчас сотрудники зоопарка стали выводить из сна тушканчиков, двух особей (самца и самку) можно увидеть на экспозиции в павильоне "Ночной мир", - сообщает официальный сайт столичного зоосада.

Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса. В таких приближенных к природным условиях грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны. Зимой тушканчиков регулярно взвешивают, а когда вес животного опускается до летних значений, будят.

"Выход из спячки - удивительный и в то же время непростой процесс. У каждого животного он проходит по-своему. Пара тушканчиков у нас проснулась первой, зверьки чувствуют себя отлично, их уже можно увидеть в экспозиции", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся на сайте мэра Москвы.

В ближайшие недели зоологи ожидают пробуждения сурков.

"У сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма. Сейчас наши сурки еще спят, однако в ближайшие несколько недель мы ожидаем их пробуждения", - сообщила Акулова.

По прогнозам зоологов, совсем скоро из зимнего сна выйдут медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони (мелкие грызуны, похожие на мышей или белок).

Ранее в четверг глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что весенняя погода придет в регион к воскресенью. Если в ночь на 25 марта будет минус 8-10, то днем воздух прогреется уже до плюс 2-4 градусов. В понедельник 26 марта потепление продолжится и днем термометры покажут до плюс 6.