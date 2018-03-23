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Москва

Подсветку 1,9 тыс. зданий выключат 24 марта в Москве в ходе акции "Час Земли"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы поддержит международную акцию "Час Земли", проводимую 24 марта департаментом природопользования и охраны окружающей среды города совместно с Всемирным фондом дикой природы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса в пятницу, в знак внимания к вопросам экологии в Москве отключат подсветку более 1900 зданий и объектов.

"24 марта в рамках акции "Час Земли" будет отключена подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого театра, здания Госдумы и Совета Федерации, стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской телебашни. Впервые в этом году к акции присоединятся несколько общеобразовательных школ, мосты и объекты МЦК, парк "Зарядье", а также некоторые башни "Москва-Сити"", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев сообщил журналистам в пятницу, что все объекты наружного освещения, архитектурной подсветки, ландшафтного освещения города подключены к единой системе управления.

"Данная система способна решать комплексные задачи: контролировать состояние осветительных установок, создавать и запускать светоцветовые сценарии в зависимости от праздничных мероприятий, а также осуществлять включение и выключение объектов", - сказал Гасангаджиев.

Он пояснил, что система поделена на несколько пунктов управления.

"24 марта, во время проведения акции "Час Земли" в парке "Зарядье" одновременное символическое отключение и включение подсветки будут обеспечивать порядка ста специалистов департамента в диспетчерских пунктах освещения", - пояснил глава департамента.

Гасангаджиев подчеркнул, что для архитектурной подсветки и наружного освещения в Москве применяются современные энергоэффективные светодиодные светильники, которые соответствуют всем международным нормам и требованиям.

В 2011 году в Москве в ходе акции "Час Земли" отключалась подсветка 70 зданий, в 2012 году - 120, в 2014 году - 400, в 2015 году - более 800, в 2016 году - около 1500, в 2017 - более 1700 зданий.

Теги: Москва, Час Земли
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