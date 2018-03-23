Генпрокуратура передала в суд дело "судебных переводчиков" о хищении 500 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело "судебных переводчиков" о хищении более 500 млн рублей, выделенных из бюджета на перевод судебных заседаний в московский регионе, направлено в суд.

"Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых переводчиков ООО "Рабикон К". Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, с 2012 года по 2014 год "работники ООО "Рабикон К" под руководством фактического руководителя организации, которая в настоящее время находится в международном розыске, изготавливали заведомо подложные постановления, якобы вынесенные судьями города Москвы и Московской области об оплате услуг перевода, содержащие недостоверные сведения об объеме и стоимости услуг".

Затем данные документы представлялись для оплаты в судебные департаменты Москвы и Московской области. На основании решений судебных департаментов денежные средства за, якобы, оказанные переводчиками услуги перечислялись на расчетный счет ООО "Рабикон К". Таким образом было присвоено более 500 млн рублей, выделенных из федерального бюджета судам для оплаты услуг по переводу.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Двое участников организованной группы в настоящее время уже осуждены судом. Расследование уголовного дела в отношении других участников хищения бюджетных средств продолжается.

В свою очередь, газета "Коммерсант" сообщила в пятницу со ссылкой на источник, что к уголовной ответственности могут быть привлечены еще несколько десятков переводчиков. "Как установили представители судебной системы, а затем и следственных органов, хищения под видом оказания переводческих услуг совершались в течение нескольких лет, а их общий объем превышает 2 млрд руб", - пишет издание.