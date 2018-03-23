"Ъ" сообщил о предложении главы Подмосковья отказаться от археологической экспертизы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство Подмосковья направили в Минкультуры РФ предложение отказаться от обязательной историко-культурной экспертизы территорий перед строительством домов, прокладкой дорог или газопроводов, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Издание со ссылкой на письмо Воробьева на имя министра культуры РФ Владимира Мединского сообщает, что губернатор предлагает внести изменения в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", которые "позволят устранить излишние административные барьеры при принятии решений по инвестиционным проектам, затрагивающие объекты культурного наследия".

"Требования к проведению государственной историко-культурной экспертизы земель независимо от их исторической и культурной ценности, установленные федеральным законом, носят фактически превентивный характер и являются избыточными для осуществления физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности в отношении своей собственности — земельных участков", - приводит "Ъ" слова Воробьева.

В письме предлагается признать объектами историко-культурной экспертизы лишь те земли, на которых в процессе освоения был обнаружен объект, "обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического". В настоящее время закон делает обязательной экспертизу до начала освоения территории.

В Министерстве культуры РФ в ответ на запрос "Ъ" подтвердили получение письма Воробьева, оно рассматривается специалистами.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из авторов закона "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ" Алексей Ковалев сообщил "Ъ", что документ принимался с учетом норм Европейской конвенции об охране археологического наследия, которая предусматривает консультации с археологами перед освоением любых территорий. "В России, в отличие от других стран, охрана памятников культуры началась очень поздно, памятники, как правило, не зарегистрированы, большинство из них мы как раз выявляем в рамках "новостроечных" разведок", - отметил он.

В свою очередь, заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова в беседе с "Ъ" подчеркнула, что в Московской области есть множество территорий, "абсолютно не исследованных археологами". "Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора", - отметила она. Энговатова также пояснила, что обнаружение ценных объектов в процессе работы осложнит работу строителей и вынудит их приостанавливать работы и переделывать проект. Эксперт отметила, что в России необходимость в предварительной историко-культурной экспертизе земель связана с отсутствием полной археологической карты.