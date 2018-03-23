Девушка погибла под колесами поезда в Королеве

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи проверяют обстоятельства гибели 18-летней девушки на железной дороге в Подмосковье, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По ее словам, 23 марта около 8 утра 18-летняя жительница Королёва переходила железнодорожные пути в районе станции "Подлипки - Дачные" Ярославского направления в наушниках и не слышала приближение поезда "Фрязино - Москва".

"Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. От полученных телесных повреждений пострадавшая погибла", - сказала Марковская.