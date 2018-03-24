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Москва

Три станции "фиолетовой" ветки московской подземки зарыты на неделю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В связи со строительством новой Кожуховской ветки с 24 по 30 марта для пассажиров будут закрыты станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В течение недели поезда на линии будут курсировать между станциями "Планерная" и "Выхино". В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит свою работу в субботу, 31 марта, в 05:30 ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время закрытия трех станций запустят бесплатные компенсационные автобусные маршруты КМ1 с остановками у станций "Выхино", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" и КМ2 с остановками у станций метро "Кузьминки", "Жулебино" и "Котельники". На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса, интервал движения составит менее 1 минуты.

Кроме того, на регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций, NN89, 177, 279 и 669 выйдут более 30 дополнительных автобусов. Пригородные и междугородние автобусные маршруты областных перевозчиков будут перевозить пассажиров до станции "Кузьминки", а не до станции "Котельники", как это было ранее, а маршруты, имевшие промежуточную остановку у метро "Котельники", будут курсировать без изменений.

Временные изменения коснутся и работы электричек, которые станцию "Выхино" будут проезжать без остановки. При этом пассажиры в кассах смогут получить бесплатные билеты на пригородные поезда от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. Для пересадки на метро и МЦК пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться платформами Новая, Электрозаводская, Фрезер и Казанским вокзалом.

В связи с работой дополнительных автобусных маршрутов на шести участках дорог будут введены временные обособленные выделенные полосы: на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, ул. Саранской и Жигулевской, Новорязанском шоссе. Доступ такси на эти полосы будет запрещен.

Также, вводится временный запрет на движение автомобилей будет введен на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 06:30 до 21:30 ежедневно, на съезде/выезде с МКАДа на территорию ТЦ "Садовод", по улице Хлобыстова от ТПУ Выхино до Рязанского проспекта в оба направления, по дублерам Лермонтовского проспекта и на всей протяженности Хвалынского бульвара. На шести улицах будет ограничена остановка-стоянка личного транспорта.

"Для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях "Выхино" и "Кузьминки" будут работать все кассовые окна. В утренний и вечерний часы пик у этих станций пассажирам будут бесплатно раздавать горячий чай.

Кроме того, на закрытых станциях, а также на станциях "Выхино" и "Кузьминки", для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене", - рассказали в пресс-службе.

Временное закрытие станций связано с проходкой тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции "Нижегородская" до станции "Некрасовка" через семь районов Москвы и существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии.

Теги: Москва, Россия
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