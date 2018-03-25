Власти призвали жителей Выхино-Жулебино отказаться от личных авто из-за закрытия метро

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает жителей Выхино-Жулебино отказаться от пользования личными автомобилями в течение предстоящей рабочей недели, так как ожидается осложнение дорожной ситуации из-за закрытия трех станций "фиолетовой" ветки метро.

"ЦОДД напоминает автомобилистам, что до 31 марта включительно будут действовать ограничения движения в районе закрытых станций метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино", "Котельники". Для обеспечения работы компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Основные осложнения движения прогнозируются на Рязанском, Лермонтовском, Волгоградском проспектах, Саранской и Жигулёвской улицах, Новорязанском шоссе, МКАД", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в воскресенье.

В ведомстве призывают автомобилистов до следующих выходных в этом районе пользоваться общественным транспортом, в частности, бесплатными компенсационными автобусами, которые ходят с минимальными интервалами и без задержек.

Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" вновь откроются для пассажиров 31 марта. Временное закрытие связано с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект".