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Москва

Активисты подали заявку на проведение митинга "За чистый воздух" 7 апреля в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Активисты подали в правительство Москвы уведомление о проведении 7 апреля в столице митинга "За чистый воздух", сообщил в понедельник координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

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"Утром 26 марта представители московских и подмосковных общественных организаций подали в правительство Москвы уведомление о проведении 7 апреля на площади Революции митинга "За чистый воздух, за благоприятную экологию" и против "мусорной" мафии", - написал Удальцов на своей странице в Facebook.

По его словам, предполагаемое количество участников акции - две тысячи человек.

"На митинге будет поддержана инициатива по проведению референдумов Московской области за отказ от устаревшей, не обеспечивающей современные экологические стандарты технологии сжигания мусора и за раздельный сбор мусора а также будут выдвинуты требования о закрытии мусорных полигонов в Московской области", - добавил Удальцов.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с местными жителями заявил о намерении "отправить в места отдыха максимальное количество детей" из-за ситуации на полигоне.

23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Теги: Москва
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