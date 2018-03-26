Власти Москвы собрались заменить 10 тысяч колодцев ливневой канализации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации заменят в Москве до конца этого года, сообщает в понедельник портал столичной мэрии.

Как уточняется, Мосводосток заменит около 10 тыс. смотровых колодцев во всех столичных округах. Они расположены на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и ТТК. Во время замены колодцев также установят около 2 тыс. новых крышек на люки.

"В первую очередь мы реконструируем сети, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участки с дефектами", - рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего городская ливневая канализация насчитывает около 113,5 тыс. дождеприемных и 262,2 тыс. смотровых колодцев.

Ранее сообщалось, что более 2 км ливневки построят в московском районе Северный.