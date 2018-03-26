Зима задержится в Москве в последнюю неделю марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Морозы сохранятся в Москве на неделе, суточная температура будет отставать от нормы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Гидрометцентре России.

"Зима не покинет столичный регион на этой неделе. Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы в течение всей недели и останется отрицательной. 29-30 марта температурная аномалия составит минус 6-7 градусов", - говорится в сообщении.

Там сообщили, что в понедельник, 26 марта, в столице местами пройдут небольшие осадки, температура поднимется до 2-4 градусов в Москве и 1-6 градусов в Подмосковье. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 12-17 м/с.

В ночь на 27 марта под влиянием холодного атмосферного фронта с волнами пройдут небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью температура воздуха в столице будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, днем будет не выше 0-2 градусов.

В среду, 28 марта, осадков уже не будет. Ночью похолодает до минус 12-10 градусов, днем максимальная температура в Москве составит от минус 2 до 0 градусов.

В четверг, 29 марта, по-прежнему обойдется без осадков, ночью также морозно, днем будет на градус теплее: от минус 1 до 1 градусов в столице.

В пятницу, 30 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят от минус 13 до минус 8 градусов, днем прогнозируется от минус 2 до 3 градусов тепла.

В субботу, 31 марта, без осадков, ночью от минус 11до минус 6 градусов, днем потеплеет до 0-5 градусов.