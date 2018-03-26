Москва

ФАС решила не возбуждать дело против "Внуково" из-за организации доступа такси

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не нашла оснований для возбуждения дела против аэропорта "Внуково" по поводу организации доступа такси к его "первой линии".

"В отношении "Внуково" дела не будет. Пока аэропорт успешно выполняет выдвинутые ему поведенческие требования по организации доступа такси на "первую линию". Но мы все равно следим за ситуацией", - говорится в сообщении службы в понедельник.

Ранее ФАС возбудила дела на два других аэропорта Московского авиаузла - "Домодедово" и "Шереметьево". Эти аэропорты не выполнили требования о доступе такси в их "первой линии", сообщал регулятор.

В конце прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к "первой линии" московских аэропортов. Он пояснял, что с обращением об ограничении конкуренции в этом сегменте рынка в ФАС обращались мэр Москвы и губернатор Московской области. Если аэропорты не выполнят требования службы, их ждут "жесточайшие штрафы".

В середине марта Артемьев заявил, что работа, которая была проведена аэропортами по предупреждениям ФАС, "является профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты". "Аэропорты должны были подойти к этому гораздо серьезнее, вместо этого они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью, потому что они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась", - говорил он.

Теги: ФАС, Внуково
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