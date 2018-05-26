Полиция ходатайствовала об аресте повредившего картину в Третьяковке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция просить арестовать мужчину, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Подпорина", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Как передает корреспондент агентства, Игорь Подпорин уже доставлен в суд. Ходатайство об избрании ему меры пресечения суд рассмотрит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке: металлическим столбиком ограждения он разбил стекло картины и повредил полотно.

В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Сам мужчина рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.

Возбуждено уголовное дело.