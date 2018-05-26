Эксперт оценила вероятные сроки восстановления пострадавшей картины Репина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Восстановление картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которая была повреждена при нападении вандала вечером 25 мая, возможно, заявила "Интерфаксу" замдиректора научно-реставрационного Центра имени Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

"Судя по описаниям, которые я встретила в прессе, лица не пострадали, пострадал фон и частично фрагменты одежды. Все зависит от того, насколько масштабными получились эти прорывы. Также важна степень осыпания красочного слоя, возможно, потребуется дублировка. Просто заделыванием швов дело может не ограничиться. Тогда это большие сроки. Плюс подведение грунта, выравнивание, имитация авторской фактуры, финальная стадия тонировки. Это работа не одного дня", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, длительность работ сложно определить, но в любом случае они продлятся гораздо больше месяца.

Комментируя новую попытку уничтожить шедевр, эксперт отметила, что картина "Иван Грозный и сын его Иван" имеет силу эмоционального воздействия, поэтому ее необходимо защищать от посетителей.

"Теперь, когда есть второй прецедент с этой картиной, мы понимаем, что эта картина не только с художественной точки зрения привлекает посетителей, а видимо, имеет такую силу эмоционального воздействия, что ее необходимо защищать от посетителей. Это, скорее всего, будет признано неоспоримым фактом и признано всей реставрационной, профессиональной искусствоведческой общественностью, - сказала Темерина.

Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. До этого случая работа Ильи Репина подвергалась нападению в 1913 году.

Вместе с тем Темерина отметила, что помещать все картины под пуленепробиваемое стекло нецелесообразно.

"Сказать, что есть необходимость все картины помещать под пуленепробиваемое стекло, было бы неправильно поскольку, какое ни было бы стекло, есть степень искажения авторского замысла, пропадает возможность приблизиться к фактуропостроению картины. Стекло - некая граница между зрителем и автором. Можно и провести линию за полтора метра и не подпускать к картине. С точки зрения сохранности - да. Но право зрителя на то, чтобы видеть шедевры, выставленные в государственных общественных музеях, мне кажется, в некоторой степени будет ущемлено", - сказала собеседница агентства.