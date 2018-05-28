На Савеловском направлении МЖД задержаны 10 электричек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пригородные поезда в понедельник вечером идут с отставанием от графика на Савеловском направлении Московской железной дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Задержано 10 электричек. Работаем над тем, чтобы сократить опоздание", - сказали в пресс-службе.

В понедельник вечером на участке Яхрома-Дмитров Савеловского направления МЖД было приостановлено движение поездов в связи с тем, что правоохранительные органы проводили проверку на автомобильном путепроводе. Была организована работа компенсационных автобусов.

Через некоторое время движение поездов на перегоне Яхрома - Дмитров было возобновлено. Уточнить причину проверки на путепроводе в МЖД затруднились.